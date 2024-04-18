Ученые из Автономного университета Тамаулипаса в Мексике обнаружили, что перец Пеквин содержит значительные количества незаменимых для организма человека пищевых компонентов, таких как алкалоиды, фенольные соединения, гликозиды, полисахариды, пептиды и терпеноиды. Это открытие было опубликовано в журнале Frontiers in Nutrition.

Исследователи проанализировали биохимический состав перца Пеквин, который обычно выращивается в Мексике. В результате обнаружено, что этот вид перца содержит высокие концентрации полезных фитохимических соединений, таких как алкалоиды, фенолы, гликозиды, полисахариды, пептиды и терпеноиды.

Экстракты и вытяжки из растений, содержащих алкалоиды, часто применяются в медицинских целях, входя в состав лекарств от боли, судорог и средств от кашля. Некоторые алкалоиды также обладают стимулирующим эффектом. Фенольные соединения, в свою очередь, служат антиоксидантами, предотвращая воспалительные процессы и повреждение клеток от свободных радикалов.

Гликозиды помогают уменьшить отеки и снизить артериальное давление, а также оказывают положительное воздействие на сердечно-сосудистую систему, улучшая кровообращение и стимулируя работу сердечной мышцы.

Согласно ученым, высокое содержание полезных пищевых компонентов в перце Пеквин делает его ценным продуктом в области здорового питания. Термин "нутрицевтик" относится к таким продуктам, которые обладают биологически активными свойствами и способны оказывать благоприятное воздействие на организм, сообщает Газета.Ру.