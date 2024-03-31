Врач Вялов выделил продукты, которые могут привести к проблемам с поджелудочной железой

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал два продукта, которые могут вызвать серьезные проблемы с поджелудочной железой: алкоголь и жирные закуски. Он объясняет, что употребление этих продуктов вместе может привести к развитию панкреатита — воспалению поджелудочной.

Алкоголь делает ферменты более густыми, а жирная пища требует большего количества ферментов, что может привести к перегрузке и воспалению железы.

Вялов также указывает и на другие факторы, такие как курение, иммунные нарушения и проблемы с желчным пузырем или кишечником, которые могут нанести вред поджелудочной. Он подчеркивает важность регулярного контроля состояния поджелудочной и предупреждает о трудностях ее детального исследования из-за ее местоположения в глубине живота.

Вялов призывает к более внимательному отношению к здоровью поджелудочной железы, чтобы предотвратить серьезные осложнения заранее, сообщает Российская Газета.