Врач Вялов выделил продукты, которые могут привести к проблемам с поджелудочной железой

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов назвал два продукта, которые могут вызвать серьезные проблемы с поджелудочной железой: алкоголь и жирные закуски. Он объясняет, что употребление этих продуктов вместе может привести к развитию панкреатита — воспалению поджелудочной.
Алкоголь делает ферменты более густыми, а жирная пища требует большего количества ферментов, что может привести к перегрузке и воспалению железы.
Вялов также указывает и на другие факторы, такие как курение, иммунные нарушения и проблемы с желчным пузырем или кишечником, которые могут нанести вред поджелудочной. Он подчеркивает важность регулярного контроля состояния поджелудочной и предупреждает о трудностях ее детального исследования из-за ее местоположения в глубине живота.
Вялов призывает к более внимательному отношению к здоровью поджелудочной железы, чтобы предотвратить серьезные осложнения заранее, сообщает Российская Газета.
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