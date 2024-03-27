Врач Шамаева выделила продукты, которые могут провоцировать развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ

Среди выделенных врачом продуктов: энергетические и газированные напитки, лимонады, мясные полуфабрикаты, ненатуральные соусы, продукты с высоким содержанием сахара, жаренные на масле и высококалорийные продукты, фастфуд, специи, а также длительный прием нестероидных противовоспалительных препаратов и вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя.

Яблочный уксус, популярный в последнее время, также может усугубить состояние ЖКТ. Однако ограничение употребления этих продуктов может помочь предотвратить развитие гастрита и других заболеваний ЖКТ. Шамаева подчеркивает важность профилактики заболеваний и предупреждает о последствиях их игнорирования, сообщает Газета.Ру.