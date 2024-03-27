Ученые объяснили влияние неправильного питания на развитие болезни Альцгеймера и диабета

Исследования, проведенные учеными из Техасского университета A&M, указывают на связь между нездоровым рационом, риском развития диабета и накоплением токсичных белков в мозге, что может вызвать когнитивные нарушения, характерные для болезни Альцгеймера. Диета с высоким содержанием жиров подавляет активность белка Jak3, что провоцирует воспалительные процессы, распространяющиеся до мозга через кишечник.

Эти процессы способствуют развитию диабета из-за хронического воспаления и могут ухудшить способность мозга очищаться от амилоидных и Тау-белков, что в конечном итоге приводит к деградации функций нейронов и ухудшению памяти и внимания.

Исследование подчеркивает, что здоровое питание может существенно снизить риск воспалительных процессов в организме, что предотвращает развитие болезни Альцгеймера и диабета. Контроль уровня сахара в крови также играет ключевую роль в снижении риска этих заболеваний, сообщает Центральная Служба Новостей.