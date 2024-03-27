Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.03.2024 : 92,5745
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.03.2024 : 100,4121
Ученые объяснили влияние неправильного питания на развитие болезни Альцгеймера и диабета
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:41

Ученые объяснили влияние неправильного питания на развитие болезни Альцгеймера и диабета

Исследования, проведенные учеными из Техасского университета A&M, указывают на связь между нездоровым рационом, риском развития диабета и накоплением токсичных белков в мозге, что может вызвать когнитивные нарушения, характерные для болезни Альцгеймера. Диета с высоким содержанием жиров подавляет активность белка Jak3, что провоцирует воспалительные процессы, распространяющиеся до мозга через кишечник.

Эти процессы способствуют развитию диабета из-за хронического воспаления и могут ухудшить способность мозга очищаться от амилоидных и Тау-белков, что в конечном итоге приводит к деградации функций нейронов и ухудшению памяти и внимания.

Исследование подчеркивает, что здоровое питание может существенно снизить риск воспалительных процессов в организме, что предотвращает развитие болезни Альцгеймера и диабета. Контроль уровня сахара в крови также играет ключевую роль в снижении риска этих заболеваний, сообщает Центральная Служба Новостей.

Мир

Джулиан Ассанж останется в Великобритании, так как британские власти отказались его выдать США

Джулиан Ассанж останется в Великобритании, так как британские власти отказались его выдать США

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне дал шанс основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу не быть экстрадированным из Великобритании в США. Напоминаем, 52-летний журналист был приговорён к 175 годам заключения в американской тюрьме.

Читать полностью
Лукашенко уверен, что НАТО не станут защищать Украину

Лукашенко уверен, что НАТО не станут защищать Украину

Президент Белоруссии уверен, что Европе не захочется ввязываться в конфликт еще сильнее.

Читать полностью

Общество

Ученые РФ разработали новую технологию, позволяющую получать два важных полимера из травянистого растения мискантуса гигантского

Ученые РФ разработали новую технологию, позволяющую получать два важных полимера из травянистого растения мискантуса гигантского

Разработка технологии открывает возможности для совместного производства нитратов целлюлозы и бактериальной целлюлозы, применяемых в медицине, производстве материалов и гибкой электроники.

Читать полностью
В фильме

В фильме "Манюня: Приключения в Москве" появится Юрий Никулин

Один из основных исполнительных продюсеров франшизы "Манюня" Гевонд Андреасян заявил, что ведутся съемки очередной части семейной комедии "Манюня", которая будет носить название "Манюня: Приключения в Москве".Продюсер отметил, что они получили разрешение от семьи Юрия Никулина на использование его образа для фильма.

Читать полностью

Новости