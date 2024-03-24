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Врач Лебедева выделила два ключевых врага здоровья кишечника: питание и сидячий образ жизни
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:34

Врач Лебедева выделила два ключевых врага здоровья кишечника: питание и сидячий образ жизни

Врач Диляра Лебедева подчеркивает важность здоровой слизистой оболочки кишечника для эффективного усвоения питательных веществ. Для поддержания здоровья рекомендуется регулярное употребление клетчатки из овощей и зелени и исключение из рациона рафинированных продуктов и добавленного сахара.

Также важен активный образ жизни, включая регулярные прогулки на свежем воздухе и практика йоги. Лебедева подчеркивает, что любые проблемы с функцией кишечника, такие как диарея или запоры, требуют внимания и не могут быть проигнорированы, сообщает Российская Газета.

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