Врач Лебедева выделила два ключевых врага здоровья кишечника: питание и сидячий образ жизни

Врач Диляра Лебедева подчеркивает важность здоровой слизистой оболочки кишечника для эффективного усвоения питательных веществ. Для поддержания здоровья рекомендуется регулярное употребление клетчатки из овощей и зелени и исключение из рациона рафинированных продуктов и добавленного сахара.

Также важен активный образ жизни, включая регулярные прогулки на свежем воздухе и практика йоги. Лебедева подчеркивает, что любые проблемы с функцией кишечника, такие как диарея или запоры, требуют внимания и не могут быть проигнорированы, сообщает Российская Газета.