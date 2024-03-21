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Российский экономист Беляев предупредил о скором увеличении цен на продукты питания в стране
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:11

Российский экономист Беляев предупредил о скором увеличении цен на продукты питания в стране

Российский экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что цены на все категории продовольственных товаров будут расти. Эксперт указал на такие примеры, как курица и яйца, которые, несмотря на утверждения о снижении цен, фактически остаются высокими после недавнего увеличения.

Беляев отметил, что основная причина роста цен — действия торговых сетей, которые, по его мнению, завышают цены, используя санкции и валютные колебания в качестве оправдания. В России уже зафиксирован рост цен на картофель и говядину с начала года, сообщает Газета.Ру

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