Российский экономист Беляев предупредил о скором увеличении цен на продукты питания в стране

Российский экономист и финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что цены на все категории продовольственных товаров будут расти. Эксперт указал на такие примеры, как курица и яйца, которые, несмотря на утверждения о снижении цен, фактически остаются высокими после недавнего увеличения.

Беляев отметил, что основная причина роста цен — действия торговых сетей, которые, по его мнению, завышают цены, используя санкции и валютные колебания в качестве оправдания. В России уже зафиксирован рост цен на картофель и говядину с начала года, сообщает Газета.Ру