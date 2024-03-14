Гастроэнтеролог Ворошилова предложила ряд "продуктовых" методов борьбы с запорами

Врач-гастроэнтеролог Ксения Ворошилова рекомендует употреблять кисломолочные продукты и кислые фрукты для деликатного опорожнения кишечника. Поддерживать нормальную работу кишечника помогают также полезные органические кислоты, содержащиеся в сухофруктах, фруктовых и овощных соках.
Ограничение поступления жиров и легкоусвояемых углеводов, а также увеличение употребления пищевых волокон до 400 г овощей, фруктов и злаков в день также рекомендуется специалистом.
Продукты, богатые магнием, также могут помочь справиться с запорами, улучшая перистальтику кишечника и смягчая стул. Врач напомнила, что запор может быть признаком серьезных заболеваний, и рекомендует обращаться к врачу для точного диагноза и эффективного лечения, вместо самолечения, сообщает News.Ru.
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