Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе

Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
Молочные продукты высокой жирности, особенно сыр, могут быть полезны в умеренных количествах, но их избыточное употребление может привести к гипертонии, атеросклерозу и нарушению функции почек. Хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, такие как белый хлеб, булочки и выпечка, содержат простые углеводы, что может способствовать развитию ожирения и сахарного диабета 2 типа у пожилых людей.
Конфеты, шоколад и промышленную выпечку также следует ограничивать из-за их способности вызывать набор веса, сахарный диабет и ожирение печени у пожилых. Соленья, содержащие большое количество соли, могут повышать артериальное давление и нагружать почки, поэтому рекомендуется уменьшить их потребление, при необходимости используя специальную низконатриевую соль, сообщает РИАМО.
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Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
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