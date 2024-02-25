Диетологи из Китая: ультрапереработанные продукты питания имеют негативное влияние на мышечную массу

Эксперимент, в котором участвовало более 10 200 человек в возрасте от 20 до 59 лет, выявил, что употребление продуктов, таких как чипсы, сладкая газировка, мороженое, фастфуд и конфеты, со временем приводит к уменьшению объема и массы мышц, независимо от пола и возраста.

Особенно высокие риски отмечены у пожилых людей, у которых мышцы "тают" на 60% быстрее, чем у молодых.

Авторы исследования подчеркивают необходимость включения в рацион сбалансированного содержания белков, жиров и углеводов, а также призывают к употреблению натуральных продуктов, таких как свежие овощи, фрукты, ягоды, цельнозерновые, нежирное мясо птицы, рыба и орехи, сообщает Planet Today.