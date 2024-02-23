Врач Мойсенко предупреждает об опасности разогревания некоторых продуктов в микроволновой печи

Жирные продукты, такие как молоко и фастфуд, подвержены изменению химических свойств из-за СВЧ-излучения, что может привести к образованию вредных трансжиров. Молоко, включая детское, не рекомендуется разогревать в микроволновке.
Повторное разогревание любых продуктов, даже воды, может привести к потере их питательных свойств, включая жиры, белки и углеводы.
Для безопасного разогрева жиросодержащих продуктов рекомендуется использовать газовую или электрическую плиту, а для детского питания — специальное устройство, сообщает Вечерняя Москва.
Американские ученые обнаружили у популярного препарата против холестерина негативное действие
Исследование, проведенное учеными из Кливлендской клиники в США, выявило серьезные негативные последствия у популярного на Западе препарата, предназначенного для снижения холестерина.
Ученые из США обнаружили связь между хроническим стрессом и раком
Ученые из университета Вашингтона в Сент-Луисе (США) провели исследование, которое выявило связь между хроническим стрессом и развитием рака. Опубликованные результаты в журнале Cancer Cell показывают, что стресс стимулирует образование липких паутинообразных структур клетками крови, называемыми нейтрофилами.
Цены на отдых на море для россиян в 2024 году существенно увеличатся по всем направлениям
Алексан Мкртчян, вице-президент Альянса туристических агентств России, подтверждает, что стоимость отпуска повысится как на отечественных, так и на зарубежных курортах.
Бурак Озчивит рассказал, что у него нет соперничества с Керемом Бюрсином
Бурак Озчивит, актер известный благодаря своим ролям в турецких сериалах, поделился своими мыслями о предполагаемом соперничестве с Керемом Бюрсином, звездой сериала "Постучись в мою дверь".