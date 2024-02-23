Врач Мойсенко предупреждает об опасности разогревания некоторых продуктов в микроволновой печи

Жирные продукты, такие как молоко и фастфуд, подвержены изменению химических свойств из-за СВЧ-излучения, что может привести к образованию вредных трансжиров. Молоко, включая детское, не рекомендуется разогревать в микроволновке.

Повторное разогревание любых продуктов, даже воды, может привести к потере их питательных свойств, включая жиры, белки и углеводы.

Для безопасного разогрева жиросодержащих продуктов рекомендуется использовать газовую или электрическую плиту, а для детского питания — специальное устройство, сообщает Вечерняя Москва.