Список включает сладкие йогурты и творожки, содержащие избыточное количество сахара, соки и нектары, бедные витаминами и богатые сахаром, обезжиренные молочные продукты с низкой пользой и возможным добавлением сахара, мюсли с излишним содержанием сахара и жиров, каши быстрого приготовления с пониженной питательной ценностью и избыточными добавками, протеиновые батончики с нечестной маркировкой и завышенной калорийностью, а также продукты без глютена, которые компенсируют его отсутствие быстрыми углеводами.
Роспотребнадзор призывает к более осознанному выбору продуктов для поддержания здорового образа жизни, сообщает Российская Газета.
Александр Лукашенко и Иван Тертель заявили о хитром плане Запада по разрушению республики Беларусь
Председатель КГБ республики Беларусь Иван Тертель сделал заявление, что против белорусского государства планируется хитрый манёвр со стороны Запада.
В двух штатах Индии приняли решение запретить продажу сладкой ваты
В результате обнаружения химического соединения родамина-б, вызывающего рак, в сладкой вате и других кондитерских изделиях, два штата Индии — Тамилнад и союзная территория Пудучерри — приняли решение о запрете продажи указанных продуктов.
Диетолог Редина выделила продукты, которые провоцируют сердечную аритмию
Врач-диетолог Ольга Редина отметила, что употребление кофе и энергетических напитков, содержащих кофеин, может увеличить активность сердца и вызвать изменения в его работе. Алкоголь также считается опасным, особенно при частом и избыточном потреблении, что может нарушить сердечный ритм.
Telegram внедрил новую функцию
Новая функция позволяет пользователям получить подписку на Telegram Premium за отправку SMS с их телефонов. Эти SMS будут использоваться для отправки кодов авторизации другим пользователям.