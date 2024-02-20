Роспотребнадзор сообщает о вредности продуктов, которые считаются полезными

Список включает сладкие йогурты и творожки, содержащие избыточное количество сахара, соки и нектары, бедные витаминами и богатые сахаром, обезжиренные молочные продукты с низкой пользой и возможным добавлением сахара, мюсли с излишним содержанием сахара и жиров, каши быстрого приготовления с пониженной питательной ценностью и избыточными добавками, протеиновые батончики с нечестной маркировкой и завышенной калорийностью, а также продукты без глютена, которые компенсируют его отсутствие быстрыми углеводами.

Роспотребнадзор призывает к более осознанному выбору продуктов для поддержания здорового образа жизни, сообщает Российская Газета.