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Роспотребнадзор сообщает о вредности продуктов, которые считаются полезными
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:30

Роспотребнадзор сообщает о вредности продуктов, которые считаются полезными

Список включает сладкие йогурты и творожки, содержащие избыточное количество сахара, соки и нектары, бедные витаминами и богатые сахаром, обезжиренные молочные продукты с низкой пользой и возможным добавлением сахара, мюсли с излишним содержанием сахара и жиров, каши быстрого приготовления с пониженной питательной ценностью и избыточными добавками, протеиновые батончики с нечестной маркировкой и завышенной калорийностью, а также продукты без глютена, которые компенсируют его отсутствие быстрыми углеводами.

Роспотребнадзор призывает к более осознанному выбору продуктов для поддержания здорового образа жизни, сообщает Российская Газета.

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