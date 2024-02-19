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Диетолог Кабанов отнес сметану, соки и котлеты к продуктам, которые на самом деле не являются полезными
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:04

Диетолог Кабанов отнес сметану, соки и котлеты к продуктам, которые на самом деле не являются полезными

Российский врач-диетолог Алексей Кабанов выделил группу продуктов, которые, хоть и маскируются под полезные, на самом деле могут нанести вред здоровью. Среди таких продуктов он отметил сметану, соки и мясные котлеты.

Сметана, хоть и содержит некоторые питательные вещества, также богата насыщенными жирами, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Диетолог рекомендует заменить её на пробиотики или йогурты на растительной основе.

Чрезмерное употребление мясных продуктов, включая котлеты на пару, также негативно влияет на здоровье, повышая уровень сахара в крови и способствуя набору лишнего веса. Эксперт предлагает вместо этого употреблять рыбные котлеты на пару, богатые ненасыщенными жирами.

Даже домашние соки могут быть вредными из-за потери клетчатки при выдавливании фруктов, что может привести к повышенному уровню сахара в крови. Вместо этого рекомендуется употреблять свежие натуральные фрукты, сохраняющие клетчатку и витамины.

В дополнение, нутрициолог Мария Миленина отмечает другие продукты-"оборотни", такие как молочная каша, быстрые овсяные хлопья, фитнес-батончики, обезжиренная молочная продукция и фруктовые сиропы, которые также могут скрывать свой реальный вред для здоровья, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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