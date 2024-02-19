Диетолог Кабанов отнес сметану, соки и котлеты к продуктам, которые на самом деле не являются полезными

Российский врач-диетолог Алексей Кабанов выделил группу продуктов, которые, хоть и маскируются под полезные, на самом деле могут нанести вред здоровью. Среди таких продуктов он отметил сметану, соки и мясные котлеты.
Сметана, хоть и содержит некоторые питательные вещества, также богата насыщенными жирами, что может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и ожирения. Диетолог рекомендует заменить её на пробиотики или йогурты на растительной основе.
Чрезмерное употребление мясных продуктов, включая котлеты на пару, также негативно влияет на здоровье, повышая уровень сахара в крови и способствуя набору лишнего веса. Эксперт предлагает вместо этого употреблять рыбные котлеты на пару, богатые ненасыщенными жирами.
Даже домашние соки могут быть вредными из-за потери клетчатки при выдавливании фруктов, что может привести к повышенному уровню сахара в крови. Вместо этого рекомендуется употреблять свежие натуральные фрукты, сохраняющие клетчатку и витамины.
В дополнение, нутрициолог Мария Миленина отмечает другие продукты-"оборотни", такие как молочная каша, быстрые овсяные хлопья, фитнес-батончики, обезжиренная молочная продукция и фруктовые сиропы, которые также могут скрывать свой реальный вред для здоровья, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Британские ученые разработали новый препарат для лечения рака
Ученые создали препарат под кодовым названием ADI-PEG20, который в сочетании с традиционной химиотерапией значительно повышает выживаемость пациентов с мезотелиомой, редким и агрессивным видом рака.
В США выставлен на продажу раритетный автомобиль из СССР
На американском рынке автомобилей появилось необычное объявление о продаже советской классики — седана ГАЗ-24 "Волга" 1978 года. Автомобиль, собранный в 1976 году, привлек внимание на аукционе Goodingco.com.
Врачи: неправильное питание и генетическая предрасположенность играют ключевую роль в развитии преддиабета
По данным Американской диабетической ассоциации, лишь в 70% случаев преддиабет прогрессирует до диабета II типа.
В РФ ожидаются автомобили из Индии и Ирана
Президент Торгово-промышленной палаты РФ, Сергей Катырин, объявил о предстоящем разнообразии на российском авторынке с появлением новых марок из Индии и Ирана.