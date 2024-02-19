Россияне увеличили свои расходы на продукты

Средние затраты за последние два года возросли на 4500 рублей, достигнув отметки в 21 100 рублей в месяц. Это выявлено по данным опроса, описанном в Forbes.

Большинство граждан предпочитают приобретать продукты офлайн, предпочитая обычные магазины и рынки. Только 3% респондентов предпочитают интернет-доставку.

Онлайн-покупатели в среднем тратят на продукты вдвое больше, чем те, кто предпочитает офлайн-покупки. Эксперты НАФИ указывают, что в условиях экономических нестабильностей потребители ищут возможности экономии, обращая внимание на цены и акции.

Около 74% опрошенных предпочитают покупать продукты офлайн из-за привычки и возможности выбора товаров. Однако сторонники онлайн-заказов отмечают их удобство и отсутствие необходимости нести тяжелые покупки.

По данным опроса, около 32% россиян тратят до 10 000 рублей на продукты в месяц, еще 34% — от 10 до 20 тысяч рублей. При этом только 2% тратят свыше 60 000 рублей в месяц. Эти цифры указывают на изменение покупательских привычек, так как еще в 2021 году более 70% россиян тратили на продукты около 20 000 рублей в месяц, сообщает Газета.Ру.