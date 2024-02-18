Кардиолог Хачирова предупреждает об опасности, связанной с употреблением сырых продуктов

Поклонники этого стиля питания употребляют нежареную пищу растительного и животного происхождения без достаточной тепловой обработки, что может привести к серьезным инфекциям, включая сальмонеллу и кишечную палочку, а в конечном итоге — к смерти.
Кроме того, у приверженцев сыроедения часто наблюдаются дефициты витамина D, витаминов группы В и кальция из-за ограниченного разнообразия в рационе.
Специалист рекомендует проконсультироваться со специалистом перед началом любой диеты, учитывая ее потенциальные риски. Приоритетными должны быть здоровье и безопасность, сообщает В Татарстане.
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