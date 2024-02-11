Эксперты выделили полезные для сосудов продукты, которые также снижают сахар в крови

Эксперты выделяют зернобобовые культуры, такие как горох, чечевица, фасоль, арахис и нут, как ключевые продукты для здоровья сосудов и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Они богаты клетчаткой, необходимой для здоровья пищеварительной системы, и содержат калий, поддерживающий сердечное здоровье. Благодаря низкому гликемическому индексу этих продуктов, они способствуют стабилизации уровня сахара и инсулина в крови, делая их подходящими для людей с диабетом и помогая контролировать вес, сообщает News.Ru.