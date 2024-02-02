Терапевт Иванова выделяет различные факторы, которые могут провоцировать развитие эпилепсии

Среди выделенных факторов ЧМТ, инфекции (менингит, ВИЧ, вирусный энцефалит), отравления (алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью), а также инсульт и опухоли головного мозга.
Терапевт подчеркивает, что эпилепсия может проявляться при интоксикации организма на фоне серьезных заболеваний печени и почек, а также при злоупотреблении алкоголем. Эта информация важна для понимания возможных провокаторов данного заболевания и может быть полезной при его профилактике и лечении, сообщает News.Ru.
Ученые из США выявили новые причины сложностей похудения для людей с избыточным весом
Исследование ученых из университета штата Калифорния выявило, что у людей с избыточным весом сложности в процессе похудения могут быть связаны с метаболической дисфункцией, вызванной изменениями в функционировании митохондрий.
На аукционе в Англии был продан уникальный лимон возрастом 285 лет за $1780
Лимон был обнаружен в задней части шкафа XIX века, который был представлен на торгах аукционного дома Brettells. Фрукт имел надпись о том, что его подарили мисс Бакстер в 1739 году.
Мультфильм "Три богатыря и Пуп Земли" стал самым кассовым анимационным фильмом в России
"Три богатыря и Пуп Земли" режиссера Константина Феоктистова стал самым кассовым мультфильмом в России, достигнув кассовых сборов в размере 1 миллиарда рублей. Этот рекордный успех подтвержден данными Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), управляемой Фондом кино.
Онколог Каприн высказался о росте заболеваемости раком
Главный онколог России, академик Андрей Каприн, в ответ на прогноз о росте числа онкологических пациентов в мире на треть за 15 лет, подтвердил неутешительную статистику заболеваемости раком, которым ежегодно страдают 19-20 миллионов людей, половина из которых умирает.