Терапевт Иванова выделяет различные факторы, которые могут провоцировать развитие эпилепсии

Среди выделенных факторов ЧМТ, инфекции (менингит, ВИЧ, вирусный энцефалит), отравления (алкоголем, наркотиками, угарным газом, ртутью), а также инсульт и опухоли головного мозга.

Терапевт подчеркивает, что эпилепсия может проявляться при интоксикации организма на фоне серьезных заболеваний печени и почек, а также при злоупотреблении алкоголем. Эта информация важна для понимания возможных провокаторов данного заболевания и может быть полезной при его профилактике и лечении, сообщает News.Ru.