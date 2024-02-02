Косметолог Вафаа Эль Мухеб назвала полезные для кожи продукты

Врач-косметолог и дерматолог Вафаа Эль Мухеб выделила семь ключевых продуктов, способных оказать благотворное воздействие на кожу и замедлить процесс старения. Подчеркивая роль правильного питания, она представила следующие рекомендации:

Морепродукты для антиоксидантов: включение морепродуктов, таких как лосось, омар и креветки, богатых астаксантином, мощным антиоксидантом, способствует увлажнению и упругости кожи.

Витамин C для синтеза коллагена: увеличение употребления витамина C из цитрусовых и листовой зелени, играет важную роль в синтезе коллагена и защите клеток кожи от свободных радикалов.

Мясо птицы и цинк для восстановления кожи: мясо птицы, богатое цинком, необходимым для восстановления кожи, особенно после появления пятен и шрамов.

Биотин для укрепления ногтей и волос: увеличение потребления биотина, содержащегося в яйцах, помогает укрепить ногти и волосы.

Авокадо для увлажнения и защиты: авокадо, содержащее жирные кислоты и витамин E, увлажняет, смягчает кожу и защищает от окислительного стресса.

Орехи для омега-3 и омега-6: повышение употребления орехов, таких как миндаль и грецкий орех, обогащает кожу омега-3 и омега-6 жирными кислотами, улучшая увлажнение и снижая воспаление.