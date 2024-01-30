Диетолог-консультант Кабанов подчеркнул важность правильного питания для людей с гипертонией

Алексей Кабанов выделил несколько продуктов, способствующих расширению сосудов, включая зеленый чай, свеклу, чеснок и имбирь. Эти продукты особенно полезны для пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Диетолог предостерег от употребления алкоголя, указывая, что хотя он формально расширяет сосуды, вместе с этим он повышает частоту сердцебиения, что может вызвать скачки давления и другие негативные последствия.
Также было отмечено, что продукты, сужающие сосуды, такие как сливочное масло, жирные сорта мяса, кофе и жирные молочные продукты, не рекомендуются для пациентов с атеросклерозом или гипертонией. Общее понимание роли питания в регуляции давления может помочь пациентам с сердечно-сосудистыми проблемами контролировать свое здоровье и снижать риск осложнений, сообщает NVL.
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