Врач Павлова предостерегает от демонизации хлеба

Врач эндокринолог Зухра Павлова предостерегает от демонизации хлеба, подчеркивая, что умеренное потребление цельнозернового хлеба приносит выгоды для сердца, кишечника и нервной системы.
Вместо того, чтобы исключать хлеб, врач призывает обратить внимание на опасность других продуктов, таких как выпечка, джемы и сладкие йогурты. Эти продукты, по словам врача, представляют более серьезную угрозу для здоровья сосудов и сердца из-за высокого содержания сахара и жира.
Важно подчеркнуть, что сбалансированный подход к потреблению мучных изделий является ключевым для получения максимальной пользы от них, сообщает МедиаПоток.
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