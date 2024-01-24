Врач Павлова предостерегает от демонизации хлеба

Врач эндокринолог Зухра Павлова предостерегает от демонизации хлеба, подчеркивая, что умеренное потребление цельнозернового хлеба приносит выгоды для сердца, кишечника и нервной системы.

Вместо того, чтобы исключать хлеб, врач призывает обратить внимание на опасность других продуктов, таких как выпечка, джемы и сладкие йогурты. Эти продукты, по словам врача, представляют более серьезную угрозу для здоровья сосудов и сердца из-за высокого содержания сахара и жира.

Важно подчеркнуть, что сбалансированный подход к потреблению мучных изделий является ключевым для получения максимальной пользы от них, сообщает МедиаПоток.