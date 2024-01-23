Врач Стебницкая подчеркнула важность определенных продуктов для укрепления иммунитета в зимний период

Врач-рефлексотерапевт София Стебницкая рекомендует включать в рацион кефир и йогурт, творог и квашеные овощи, так как они содержат пробиотики, способствующие поддержанию здоровья кишечника и укреплению иммунитета. Квашеная капуста, богатая витамином C, также является важным элементом.

Врач также отметила полезность меда, содержащего ферменты, аминокислоты и витамины, способствующие борьбе организма с вирусами. Имбирь и чеснок с их антивирусными свойствами также рекомендуются в качестве приправ.

Стебницкая подчеркнула важность шиповника, подтвержденную современными исследованиями, а также отметила положительное воздействие клюквы на иммунитет. Врач также рекомендует включать в рацион гречку и овес для дополнительного укрепления иммунной системы, сообщает Вечерняя Москва.