Врач Стебницкая подчеркнула важность определенных продуктов для укрепления иммунитета в зимний период

Врач-рефлексотерапевт София Стебницкая рекомендует включать в рацион кефир и йогурт, творог и квашеные овощи, так как они содержат пробиотики, способствующие поддержанию здоровья кишечника и укреплению иммунитета. Квашеная капуста, богатая витамином C, также является важным элементом.
Врач также отметила полезность меда, содержащего ферменты, аминокислоты и витамины, способствующие борьбе организма с вирусами. Имбирь и чеснок с их антивирусными свойствами также рекомендуются в качестве приправ.
Стебницкая подчеркнула важность шиповника, подтвержденную современными исследованиями, а также отметила положительное воздействие клюквы на иммунитет. Врач также рекомендует включать в рацион гречку и овес для дополнительного укрепления иммунной системы, сообщает Вечерняя Москва.
Ученые из университета Марселя сообщают о рисках эпидемии из-за найденных в Сибири вирусов
Ученые из университета Марселя предупредили о возможном риске новой пандемии из-за обнаруженных в вечной мерзлоте Сибири зомби-вирусов, сообщает The Guardian. Генетик Жан-Мишель Клавери подчеркнул, что эти опасные вирусы могут заразить людей и вызвать эпидемию.
Ученые из Великобритании обнаружили новый опасный патоген
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Врач-косметолог Антимирова рекомендует проводить определенные косметические процедуры исключительно зимой
В холодное время года предпочтительно делать шлифовки, особенно с применением CO2 и эрбиевого лазера, направленные на омоложение кожи, борьбу с пигментацией, шрамами и рубцами.
Врач Малышева выделила два ключевых суперпродукта, полезных для здоровья женского организма
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