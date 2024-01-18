Исследователи выделили продукты, которые могут помочь женщинам сохранить здоровье при старении

Исследование, опубликованное в The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), выявило, что диеты, богатые растительным белком, связаны с уменьшением числа возрастных хронических заболеваний у женщин. Ученые проанализировали данные более 48 тысяч медсестер с периодом наблюдения с 1984 по 2016 год и выявили, что те, кто употреблял больше белка из растительных источников, таких как фрукты, овощи, хлеб, бобы, арахисовое масло и макароны, имели меньше хронических заболеваний по мере старения.
Специалисты также отметили, что женщины, потребляющие больше животного белка из говядины, курицы, молока, рыбы, морепродуктов и сыра, имели на 6% больше вероятность столкнуться с проблемами здоровья. Важным выводом является то, что даже общее потребление белка было связано с улучшением физической функции, но растительные источники приносили дополнительные преимущества, такие как более низкие уровни "плохого" холестерина, нормализация давления и лучшая чувствительность к инсулину.
Следует отметить, что данные анализа основаны на информации о здоровье медсестер, поэтому осторожность необходима при переносе результатов на другие группы населения, сообщает Газета.Ру.
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