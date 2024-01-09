Гастроэнтеролог Сухорукова назвала самые опасные продукты, которые могут вызвать пищевые токсические отравления

Гастроэнтеролог Людмила Сухорукова назвала самые опасные продукты, которые могут вызвать пищевые токсические отравления: молочные продукты, яйца (особенно сырые), мясо, рыба, кондитерские изделия с кремом, домашние консервы и соленья, маринады, скоропортящиеся продукты, готовые кулинарные изделия.
Она отметила особое внимание к домашним консервам и соленьям, сообщает News.Ru.
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