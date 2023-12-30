Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году

Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.

Эта инициатива стала ответом на новую пошлину, связанную с курсом рубля к доллару, которая затронула производителей, таких как компания "За Родину". Пошлину, названную "курсовой рентой", введут до конца 2024 года с изменяющимся размером в зависимости от курса доллара, сообщает РБК.