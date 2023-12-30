Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.
Эта инициатива стала ответом на новую пошлину, связанную с курсом рубля к доллару, которая затронула производителей, таких как компания "За Родину". Пошлину, названную "курсовой рентой", введут до конца 2024 года с изменяющимся размером в зависимости от курса доллара, сообщает РБК.
МИД Британии не собирается признавать голодомор на Украине геноцидом
Об этом заявил представитель ведомства Тарик Ахмад.
Врачи в Афинах стали участниками скандального события
Врачи в Афинах стали участниками скандального события, проведя рождественскую вечеринку непосредственно в стенах больницы "Эритрос Ставрос". Инцидент вызвал волнение, привлекая внимание Минздрава Греции, который начал проверку.
На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров
На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров, выбирая традиционные советские новогодние фильмы вроде "Иронии судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию". Эти кинохиты включают в себя 22% предпочтений.
В 2024 году ожидается увеличение цен на некоторые товары и услуги в России
Эксперты предупреждают, что население столкнется с ростом стоимости услуг ЖКХ, где цены на электроэнергию увеличатся на 2,9%, а газа - на 4,2%. Прогноз Минэкономразвития на период 2024-2026 годов предвидит общий рост оплаты за коммунальные услуги для среднестатистической квартиры до 550 рублей.