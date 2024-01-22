В 2023 году в Кировской области промышленное производство выросло на 8,7%, превысив общероссийские показатели

Индекс промышленного производства составил 108,7%, причем в обрабатывающих отраслях этот показатель превысил средний по стране на 1,2%. За год доходы от налогов на заготовку и переработку древесины увеличились на более чем 1 млрд рублей.

В 2023 году валовой региональный продукт достиг 581 млрд рублей, план на 2024 год — 613 млрд рублей. Рост собственных доходов бюджета составил 16,2%, что равно 7,8 млрд рублей. Губернатор также отметил повышение заработных плат в сфере социального обслуживания и планирует продолжить эту практику в текущем году. Минимальный размер оплаты труда увеличится на 18,5%, достигнув отметки в 19 242 рубля.

Кроме того, в регионе отмечается рост производства молока, который составил 819 тыс. тонн в 2023 году. Губернатор также подчеркнул успешные меры по предотвращению массового распространения птичьего гриппа, что позволило сохранить все предприятия по производству яиц в регионе, сообщает ТАСС.