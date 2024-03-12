Врач Смирнова выделила продукт, от которого нельзя отказываться

Проктолог и онколог Елена Смирнова в своем Telegram-канале выделяет ключевой продукт, который помогает предотвратить внезапные симптомы, такие как вздутие живота и тошнота. Этим продуктом являются помидоры, богатые клетчаткой и антиоксидантом ликопином.
Употребление помидоров помогает снизить воспаление и уровень натрия в организме, что способствует борьбе со вздутием живота.
Кроме того, врач рекомендует обратить внимание на авокадо и сельдерей, которые также помогают уменьшить воспаление и контролировать уровень натрия благодаря их богатому содержанию калия.
Для профилактики вздутия важно также пить достаточное количество воды, сократить употребление простых сахаров и приготавливать пищу без добавления масла, сообщает Российская Газета.
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