Врач Смирнова выделила продукт, от которого нельзя отказываться

Проктолог и онколог Елена Смирнова в своем Telegram-канале выделяет ключевой продукт, который помогает предотвратить внезапные симптомы, такие как вздутие живота и тошнота. Этим продуктом являются помидоры, богатые клетчаткой и антиоксидантом ликопином.

Употребление помидоров помогает снизить воспаление и уровень натрия в организме, что способствует борьбе со вздутием живота.

Кроме того, врач рекомендует обратить внимание на авокадо и сельдерей, которые также помогают уменьшить воспаление и контролировать уровень натрия благодаря их богатому содержанию калия.

Для профилактики вздутия важно также пить достаточное количество воды, сократить употребление простых сахаров и приготавливать пищу без добавления масла, сообщает Российская Газета.