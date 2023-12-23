Пробиотики могут замедлять симптомы коронавируса у непривитых

Исследование в Clinical Nutrition показало, что пробиотики не только уменьшают риск развития симптомов COVID-19 у непривитых, но и замедляют их появление.

В эксперименте с 182 добровольцами, не вакцинированными от коронавируса и не контактировавшими с зараженными, одной группе давали пробиотики, а другой — плацебо. Результаты показали, что у тех, кто принимал пробиотики, риск развития симптомов уменьшился на 60%. Также ученые отметили, что пробиотики могут усилить эффективность вакцин, что важно для борьбы с COVID-19, что сообщает Planet Today.

Несмотря на обнадеживающие результаты, ученые призывают к дальнейшим исследованиям для более глубокого понимания механизмов взаимодействия пробиотиков с коронавирусом и их точной роли в защите организма.