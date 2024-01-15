Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" успешно атаковали американский контейнеровоз M/V Gibraltar Eagle под флагом Маршалловых Островов, используя противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.
Инцидент, подтвержденный Центральным командованием Вооруженных сил США, произошел 15 января в 16:00 по времени Саны. Судно не заявило о пострадавших или значительном ущербе и продолжило свое движение.
Также сообщается, что в 14:00 по местному времени Вооруженные силы США зафиксировали еще один запуск противокорабельной ракеты в южном направлении Красного моря, но ракета упала на территории Йемена.
Информацию о происшествии предварительно распространил телеканал Sky News, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на вопросах морской безопасности.
Стоимость газа в Европе понизилась до рекордного уровня
Цены сравнивали с сентябрем 2023 года, а такой перепад приписывают относительно мягкой зиме.
Минобороны обеспокоилось экспериментами Пентагона с вирусом оспы
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга обвинил США в пренебрежении запретом Всемирной ассамблеи здравоохранения и опасных экспериментах с вирусами.
Компанию Amazon могут оштрафовать за отсутствие представительства в РФ
Компания Amazon и еще 10 иностранных юридических лиц столкнулись с возможным оборотным штрафом за административное правонарушение.
Депутат Милонов призвал запретить россиянам стерилизацию
Депутат Госдумы Виталий Милонов считает нужным запретить российским мужчинам процедуру вазектомии – добровольной стерилизации.