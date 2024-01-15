Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 16.01.2024 : 87,6772
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 16.01.2024 : 96,0682
В США подтвердили попадание ракеты хуситов по американскому судну
  1. Главная
  2. Мир
  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 19:52

В США подтвердили попадание ракеты хуситов по американскому судну

Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" успешно атаковали американский контейнеровоз M/V Gibraltar Eagle под флагом Маршалловых Островов, используя противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.

Инцидент, подтвержденный Центральным командованием Вооруженных сил США, произошел 15 января в 16:00 по времени Саны. Судно не заявило о пострадавших или значительном ущербе и продолжило свое движение.

Также сообщается, что в 14:00 по местному времени Вооруженные силы США зафиксировали еще один запуск противокорабельной ракеты в южном направлении Красного моря, но ракета упала на территории Йемена.

Информацию о происшествии предварительно распространил телеканал Sky News, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на вопросах морской безопасности.

Мир

Стоимость газа в Европе понизилась до рекордного уровня

Стоимость газа в Европе понизилась до рекордного уровня

Цены сравнивали с сентябрем 2023 года, а такой перепад приписывают относительно мягкой зиме.

Читать полностью
Минобороны обеспокоилось экспериментами Пентагона с вирусом оспы

Минобороны обеспокоилось экспериментами Пентагона с вирусом оспы

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов во время брифинга обвинил США в пренебрежении запретом Всемирной ассамблеи здравоохранения и опасных экспериментах с вирусами.

Читать полностью

Общество

Компанию Amazon могут оштрафовать за отсутствие представительства в РФ

Компанию Amazon могут оштрафовать за отсутствие представительства в РФ

Компания Amazon и еще 10 иностранных юридических лиц столкнулись с возможным оборотным штрафом за административное правонарушение.

Читать полностью
Депутат Милонов призвал запретить россиянам стерилизацию

Депутат Милонов призвал запретить россиянам стерилизацию

Депутат Госдумы Виталий Милонов считает нужным запретить российским мужчинам процедуру вазектомии – добровольной стерилизации.

Читать полностью

Новости