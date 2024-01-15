Йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" успешно атаковали американский контейнеровоз M/V Gibraltar Eagle под флагом Маршалловых Островов, используя противокорабельную ракету, сообщает ТАСС.

Инцидент, подтвержденный Центральным командованием Вооруженных сил США, произошел 15 января в 16:00 по времени Саны. Судно не заявило о пострадавших или значительном ущербе и продолжило свое движение.

Также сообщается, что в 14:00 по местному времени Вооруженные силы США зафиксировали еще один запуск противокорабельной ракеты в южном направлении Красного моря, но ракета упала на территории Йемена.

Информацию о происшествии предварительно распространил телеканал Sky News, ссылаясь на британскую компанию Ambrey, специализирующуюся на вопросах морской безопасности.