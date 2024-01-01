В системе призыва в армию в Россию наступили изменения. С первого января максимальный возраст для призыва на срочную военную службу (сроком до одного года) составит 30 лет. Ранее же эта планка находилась на уровне 27 лет.
При этом правительство подчеркнуло, что те, кому в 2023 году исполнилось 27 лет, не будут призываться на службу в 2024 году, их просто направят в запас. Отсрочку также могут получить IT-специалисты до 30 лет. В результат подписанного указа предельная численность вооруженных сил РФ увеличилась на 170 тысяч человек. На данный момент в списке находится до 1 миллиона 320 тысяч военнослужащих.
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