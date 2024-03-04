Jгненный смерч зафиксирован сегодня в Приморье. В сети размещено видео, как огонь и ды м природного пожара закрываются в огненную воронку.
Официально такое явление никогда ранее метеостанция в регионе не фиксировала, а такая удача всегда достается очевидцам, прокомментировала видео ведущий специалист Приморского гидрометцентра Варвара Коридзе.
Спасателей около 300 человек работает в борьбе с огнем. В Хасанском округе на юге Приморья ввели особый противопожарный режим. Но состоянию на утро понедельника, три пожара в Приморском крае продолжают бушевать. Общая площадь возгораний составила 4 900 гектаров, из которых один пожар охватил 100 гектаров и произошел на территории национального парка "Земля леопарда". Власти проводят работы по тушению пожаров, чтобы минимизировать ущерб природе и животным.
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