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8 мая состоится пленарное заседание Госдумы, на котором будут голосовать за избрание нового председателя правительства
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:23

8 мая состоится пленарное заседание Госдумы, на котором будут голосовать за избрание нового председателя правительства

8 мая пройдёт пленарное заседание Государственной думы. На нем, возможно, будут рассматривать потенциального кандидата на должность премьер-министра РФ. Если к этому числу президент уже внесет в список кандидатуру, то ее будут обсуждать и рассматривать на заседании Госдумы.

После того, как глава государства внесет кандидатуру на пост премьер-министра РФ, кандидат должен представить законодательному органу все основные направления будущей деятельности правительства, а именно политическую, экономическую, социальную программу.

Потом кандидату зададут ряд вопросов со стороны депутатов Госдумы в течении не более 30 минут. В конце представители всех фракций, заседающих в Госдуме, будут отдавать свои голоса "за" или "против" кандидата на должность председателя правительства.

Фото:https://metaratings.ru

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