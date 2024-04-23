8 мая состоится пленарное заседание Госдумы, на котором будут голосовать за избрание нового председателя правительства

8 мая пройдёт пленарное заседание Государственной думы. На нем, возможно, будут рассматривать потенциального кандидата на должность премьер-министра РФ. Если к этому числу президент уже внесет в список кандидатуру, то ее будут обсуждать и рассматривать на заседании Госдумы.

После того, как глава государства внесет кандидатуру на пост премьер-министра РФ, кандидат должен представить законодательному органу все основные направления будущей деятельности правительства, а именно политическую, экономическую, социальную программу.

Потом кандидату зададут ряд вопросов со стороны депутатов Госдумы в течении не более 30 минут. В конце представители всех фракций, заседающих в Госдуме, будут отдавать свои голоса "за" или "против" кандидата на должность председателя правительства.

Фото:https://metaratings.ru