Ученые обнаружили, что прямохождение у приматов эволюционировало в три этапа

Исследование, проведенное китайскими учеными, рассматривает эволюцию прямохождения у приматов, основываясь на анализе строения внутреннего уха вымершего примата рода Lufengpithecus. С использованием методов 3D-мультимасштабирования и мультимодальной визуализации специалисты выделили три этапа этой эволюции.
На первом этапе приматы подобно современным азиатским гиббонам передвигались, ползая и скакая по деревьям. Затем более поздние приматы, общие предки обезьян и людей, разнообразили приемы движения, используя все четыре конечности более ловко. На третьем этапе развилось человеческое прямохождение.
Это исследование дает новый взгляд на эволюцию движения у приматов, помогая лучше понять происхождение прямохождения и его связь с анатомическими изменениями внутреннего уха, сообщает Planet Today.
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