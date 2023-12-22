МИД Узбекистана пригласил на диалог посла России в стране Олега Мальгинова. Политику придется объяснить ситуацию с высказываниями сопредседателя политической партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» и писателя Захара Прилепина.

- 21 декабря 2023 года в МИД Республики Узбекистан приглашен чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации Олег Мальгинов, - говорится на официальном сайте ведомства.

Проблемой стала невоздержанность Прилепина в словах: он заявил, что к России необходимо присоединить территории бывшего СССР, а в качестве примера привел Узбекистан. Такая реплика вызвала «глубокую озабоченность» у представителей МИД страны.

- Необдуманные высказывания дружественной страны, как Российская Федерация, не соответствуют духу стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией, - намекнули послу представители МИД.

В свою очередь, Мальгинов заверил, что в РФ никогда не ставил под сомнение суверенитет Узбекистана, а также его территориальную целостность.