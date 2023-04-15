"Россия разгромит ВСУ в честном бою": Пригожин рассказал о ситуации на фронте и наступлении Киева

Либо Россия разгромит ВСУ во время украинского контрнаступления, либо РФ "залижет раны", накопит силы и разобьет противника в честном бою. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

Военный эксперт Борис Рожин разобрал развернутый материал предпринимателя о битве за Бахмут (бывший Артемовск). Он отметил, что в тесте немало интересных моментов.

Прежде всего, петербургский бизнесмен рассказал о том, что сам Бахмут имеет не самую большую стратегическую роль. Гораздо важнее для успеха СВО то, что он открывает путь на так называемое "донбасское кольцо" обороны ВСУ, включающее Славянск, Северски, Краматорск, Дружковку, Константиновку и Часов Яр.

"С одной стороны, Бахмут — часть этого укрепрайона, с другой стороны, само взятие Бахмута не обеспечит скоротечную победу над Украиной, дорогу к Днепру или даже захват Донбасса", - добавил глава ЧВК "Вагнер".

Он напомнил о человеческих ресурсах противника. Это около 200 тыс. прошедших хорошую подготовку бойцов. Они все готовы к ведению боя и обеспечены вооружением, достаточным для выполнения операций на различных направлениях. Украинские войска готовы к контрнаступлению.

"В тех танковых клиньях, которые они десятками ежедневно пытаются забивать в оборону ЧВК "Вагнер", ВСУ теряют от 30 до 50 единиц техники ежедневно, и проблем с ней не испытывают. А по людям у них, как говорят на фронте, безлимит", - отметил предприниматель.

По мнению Пригожина, Киев воспринимает потери ВСУ значительно болезненнее, чем утрату бонусов от сохранения остатков города. При этом для российских войск длительные бои за Бахмут очень выгодны, так как значительная территория уже занята в 2022 году. Если фронт сохранится в плюс-минус тех границах, которые сложились сейчас, РФ решит много задач в рамках СВО.

"Бахмут дает возможность российской армии накопить силы, занять выгодные рубежи обороны, разобраться с внутренними проблемами, подготовить мобилизованных и во всеоружии встретить любое количество контрнаступающих всушников. Для нас крайне выгоден Бахмут, мы перемалываем там украинскую армию и сдерживаем их маневры", — подчеркнул бизнесмен.

Пригожин уверен, что военным путем развалить Россию невозможно, в первую очередь, из-за климатических и географических особенностей страны. Огромные пространства, болота, леса, погодные условия превращают ее в мощный укрепрайон. Это легко подтверждают многочисленные примеры из истории. Поэтому англосаксы, отметил глава ЧВК, специально оттягивают контрнаступление ВСУ и сдерживают порывы украинского президента Владимира Зеленского.

"Как раз для того, чтобы сорвать главный куш — развал России на множество княжеств. США не нужна быстрая война. Им нужна война, которая приведет к переубеждению "глубинного государства" и его победе", — сообщил предприниматель.

В заключение, Пригожин отметил, что Украина готова к наступлению, а РФ — к его отражению. Он также назвал лучший сценарий для превращения России в сильнейшее государство. Им как раз является атака ВСУ, которая сделает невозможными любые переговоры. Россия, уверен Пригожин, в любом случае выйдет из войны победителем, а уступки и диалог — негативный вариант для будущего нашей страны.