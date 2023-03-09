Чиновничья элита предает государство: публицист Макаренко о сути разногласий бюрократов с Евгением Пригожиным

Атака чиновников на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина — это попытка предателей Родины "убрать или задвинуть" неугодного руководителя отряда, сражающегося за Россию. Такое заявление сделал публицист и блогер Эрнест Макаренко.

По его мнению, истинное положение дел скрывают не только от гражданского общества, но и от вышестоящего начальства. В результате проблемы и не пытаются решить. Поступающие следующим образом военные функционеры совершают преступления против своей страны и армии.

"Это предательство интересов государства. А Пригожин — да, резкий. Да, неудобный. Но если то, о чем он говорит, происходит на самом деле, такое нельзя скрывать. Картина, складывающаяся у меня при просмотре средств массовой информации, заявлений Пригожина и реакции на его слова, такова, что часть чиновничьей элиты, которая, по сути, предает государство своими делами и поступками, пытается главу ЧВК "Вагнер" "задвинуть". Не потому, что он патриот, сознательный и умелый борец за Россию, а просто потому, что он мешает их спокойному чиновничьему существованию", — заявил блогер.

Публицист отметил, что совсем недавно Пригожин рассказал неудобную правду об искусственно вызванном "снарядном голоде" на Бахмутском направлении. По словам Макаренко, лишая снабжения боеприпасами и техникой любое из российский воинских подразделений, сражающихся за интересы Родины, чиновники уже совершают прямое предательство.

"Не имея полной информации о тех событиях, я не могу судить о происходящем внутри этих механизмов. Но по тому, что стало публично известно, напрашивается только такой вывод: это попытка предателей убрать неугодного руководителя боевого отряда, сражающегося за Россию", — подчеркнул он.

Блогер указал на необходимость переформатирования системы Вооруженных сил РФ. Ведь именно от успехов защитников Родины на фронте зависит Победа и наше общее будущее.

"Конечно, решительная перестройка всего механизма должна произойти после конфликта. Но требует исправления прямо сейчас. Ради нашей победы и ради жизни наших ребят, которые прямо в этот момент сражаются за наше будущее и право жить против мерзавцев, желающих уничтожения России", — подытожил Макаренко.

В феврале артиллеристы ЧВК "Вагнер" записали видеообращение к Минобороны РФ с просьбой возобновить снабжение снарядами. По словам "музыкантов", они были полностью лишены поставок боеприпасов. Эта ситуация спровоцировала появление в Сети флэшмоба в поддержку бойцов "оркестра" с хештегом #дайснарядывагнерам. Он моментально нашел поддержку в военно-патриотической среде, а также у многочисленных культурных и общественных деятелей.