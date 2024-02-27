Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ уже поспешил заявить, что, если Россия присоединит себе ещё и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), как называют наше Приднестрвье в Европе и США, то НАТО может пойти на ответные действия.

Североатлантическому блоку стала известная информация о том, что на предстоящем завтра, 28-го февраля, съезде народных депутатов всех уровней в столице республики Тирасполе, будет оглашено о "подписании новых торговых соглашений". Фактически речь идёт о сближении России Приднестровья. Всё это и осуждает замгенсека Мирча Джоанэ, давая понять, что военный блок предпримет меры.

Видимо, история с Крымом научила Запад тому, что Россия, если что-то себе забирает (а забирает она только своё), то это всерьез и надолго. Потому-то так и засуетились в Альянсе, почуяв, что дело "пахнет жареным".





