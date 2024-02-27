Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.02.2024 : 92,6321
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.02.2024 : 100,1776
Действия России в Молдавии вызывают раздражение у Запада
  1. Главная
  2. Мир
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:07

Действия России в Молдавии вызывают раздражение у Запада

Замгенсека НАТО Мирча Джоанэ уже поспешил заявить, что, если Россия присоединит себе ещё и Приднестровскую Молдавскую Республику (ПМР), как называют наше Приднестрвье в Европе и США, то НАТО может пойти на ответные действия.

Североатлантическому блоку стала известная информация о том, что на предстоящем завтра, 28-го февраля, съезде народных депутатов всех уровней в столице республики Тирасполе, будет оглашено о "подписании новых торговых соглашений". Фактически речь идёт о сближении России Приднестровья. Всё это и осуждает замгенсека Мирча Джоанэ, давая понять, что военный блок предпримет меры.

Видимо, история с Крымом научила Запад тому, что Россия, если что-то себе забирает (а забирает она только своё), то это всерьез и надолго. Потому-то так и засуетились в Альянсе, почуяв, что дело "пахнет жареным".



Мир

Военные США присматриваются к тактике российских коллег

Военные США присматриваются к тактике российских коллег

В документе тема СВО в Украине почему то вынесена "за скобки".

Читать полностью
Венгрия ратифицировала вхождение Швеции в НАТО

Венгрия ратифицировала вхождение Швеции в НАТО

Официальная Москва ответит симметричными военными мерами в ответ на милитаризацию Скандинавии.

Читать полностью

Общество

На платформе Premier стартовал сериал, посвященный истории появления хлебопекарной отрасли

На платформе Premier стартовал сериал, посвященный истории появления хлебопекарной отрасли

Режиссёр-документалист Юрий Однопозов снимет сериал про появление и развитие хлебной отрасли.

Читать полностью
На 88-м году жизни скончался актер Эрнст Романов

На 88-м году жизни скончался актер Эрнст Романов

На официальном сайте Санкт-Петербургского театра имени Андрея Миронова сообщили о смерти артиста театра и кино Эрнста Романова.

Читать полностью

Новости