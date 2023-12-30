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В 2024 году ожидается увеличение цен на некоторые товары и услуги в России
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:37

В 2024 году ожидается увеличение цен на некоторые товары и услуги в России

Эксперты предупреждают, что население столкнется с ростом стоимости услуг ЖКХ, где цены на электроэнергию увеличатся на 2,9%, а газа — на 4,2%. Прогноз Минэкономразвития на период 2024–2026 годов предвидит общий рост оплаты за коммунальные услуги для среднестатистической квартиры до 550 рублей.

Кроме того, в начале года ожидается подорожание молочных продуктов на 4,9%, соков — на 12%, кофе — на 15%, и кондитерских изделий — более чем на 8%.

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