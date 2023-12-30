Эксперты предупреждают, что население столкнется с ростом стоимости услуг ЖКХ, где цены на электроэнергию увеличатся на 2,9%, а газа — на 4,2%. Прогноз Минэкономразвития на период 2024–2026 годов предвидит общий рост оплаты за коммунальные услуги для среднестатистической квартиры до 550 рублей.
Кроме того, в начале года ожидается подорожание молочных продуктов на 4,9%, соков — на 12%, кофе — на 15%, и кондитерских изделий — более чем на 8%.
МИД Британии не собирается признавать голодомор на Украине геноцидом
Об этом заявил представитель ведомства Тарик Ахмад.
Врачи в Афинах стали участниками скандального события
Врачи в Афинах стали участниками скандального события, проведя рождественскую вечеринку непосредственно в стенах больницы "Эритрос Ставрос". Инцидент вызвал волнение, привлекая внимание Минздрава Греции, который начал проверку.
Минэкономразвития предложило ввести тарифные квоты на экспорт рыбных консервов и морепродуктов в 2024 году
Квоты планируется установить до 31 декабря 2024 года, согласно документу, который размещен на портале проектов нормативных правовых актов. Пока определены лишь показатели для Калининградской области: 4,4 тыс. тонн для консервированной рыбы и 100 тонн для морепродуктов.
На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров
На новогодние каникулы россияне предпочитают разнообразие киножанров, выбирая традиционные советские новогодние фильмы вроде "Иронии судьбы, или С легким паром!" и "Иван Васильевич меняет профессию". Эти кинохиты включают в себя 22% предпочтений.