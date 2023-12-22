Согласно Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость новогоднего отдыха в Таиланде выросла на 25%, а общий спрос на новогодний отдых за рубежом увеличился на 35%.

В Таиланде цены на туры поднялись на 24,5%, в Турции — на 20%, в ОАЭ — на 11%, в Египте — на 10,5%. Средний чек на новогодние туры также увеличился: в Таиланде до 150-180 тыс. рублей на человека (+24,5%), в ОАЭ — до 153 тыс. рублей (+11%), в Египте — до 95 тыс. рублей (+10,5%), в Турции — до 88-96 тыс. рублей (+20%).

Общий спрос на новогодний отдых за рубежом вырос на 35%, а за границей с 25 декабря по 8 января отдохнет примерно 500 тыс. российских туристов. Популярными направлениями стали ОАЭ, Таиланд, Египет, Турция, Шри-Ланка, Мальдивы, Куба, Абхазия и Индонезия. Увеличение спроса отмечено в ОАЭ, Таиланде, странах Юго-Восточной Азии, а также в Египте, сообщает ТАСС.