Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман предупредили о потенциальной опасности использования сосудосуживающих капель для носа у людей с повышенным артериальным давлением.
Эти капли обычно применяются для облегчения заложенности носа, вызванной отеком сосудов. Однако, по мнению врачей, сужение сосудов, вызванное данными препаратами, может усилить повышение артериального давления у лиц с предрасположенностью к гипертонии. Это может привести к серьезным осложнениям, таким как нарушение сердечного ритма, инфаркт и инсульт.
Врачи рекомендуют быть особенно осторожными при использовании таких капель у пациентов с высоким артериальным давлением, так как возможность ощутимого увеличения давления не всегда очевидна до возникновения критических состояний, сообщает МедикФорум.
Российский бизнес американского оператора гибких офисов "WeWork" купила сеть "Space 1"
В сделку вошли четыре площадки в Москве общей площадью 18 тыс. кв. метров.
За слова о размещении ядерного оружия в стране премьер Польши раскритиковал Дуду
Туск выразил желание узнать о мотивах этого заявления и подчеркнул важность тщательной подготовки всех инициатив в области безопасности.
Известный косметолог Садик поделилась секретами сохранения молодости кожи
Косметолог Сана Садик подчеркнула важность правильного питания, отмечая, что употребление натуральных жиров, таких как сливочное масло, способствует предотвращению обвисания и дряблости кожи.
Болгарскую шенгенскую визу туристы смогут оформить и получить только в Москве
Визовый центр VFS Global начал оформлять шенгенские визы, отказавшись от выдачи национальных туристических виз. Россияне должны подавать документы лично в Москве. Остальные 23 филиала будут принимать туристов, освобожденных от консульского сбора.