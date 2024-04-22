Врачи Елена Малышева и Герман Гандельман предупредили о потенциальной опасности использования сосудосуживающих капель для носа у людей с повышенным артериальным давлением.

Эти капли обычно применяются для облегчения заложенности носа, вызванной отеком сосудов. Однако, по мнению врачей, сужение сосудов, вызванное данными препаратами, может усилить повышение артериального давления у лиц с предрасположенностью к гипертонии. Это может привести к серьезным осложнениям, таким как нарушение сердечного ритма, инфаркт и инсульт.

Врачи рекомендуют быть особенно осторожными при использовании таких капель у пациентов с высоким артериальным давлением, так как возможность ощутимого увеличения давления не всегда очевидна до возникновения критических состояний, сообщает МедикФорум.