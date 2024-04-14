Кардиолог Полина Концедайло подчеркивает важность правильного измерения артериального давления (АД), чтобы получить достоверные показания. В своих рекомендациях она отмечает несколько ключевых моментов:
Состояние пациента
Измерение давления лучше всего проводить в состоянии спокойствия и расслабления, исключив физические нагрузки, курение и употребление кофеина за 30 минут до процедуры.
Положение тела
Пациент должен сидеть с опорой для спины, предплечье должно лежать на столе на уровне сердца. Не рекомендуется скрещивать ноги, наклоняться вперед или разговаривать во время измерения.
Правильное использование тонометра
Манжета должна соответствовать объему плеча и быть правильно размещена. Наложение манжеты поверх одежды может исказить результаты.
Интервалы и повторное измерение
Измерение АД следует проводить трижды с интервалом около двух минут. Показатель берется как среднее арифметическое двух последних замеров.
Важные моменты
Необходимо помнить о том, что измерение с полным мочевым пузырем или в неподходящем положении тела может дать недостоверные результаты.
Кардиолог подчеркивает, что соблюдение всех этих рекомендаций способствует получению более точных данных об артериальном давлении, что важно для диагностики и контроля сердечно-сосудистого здоровья, сообщает МедикФорум.
Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более "человечными" характеристиками
Новый модуль Nomi GPT в автомобилях Nio представляет значительное усовершенствование в области искусственного интеллекта. Искусственный помощник, обладающий именем Nomi, теперь обладает более "человечными" характеристиками, способен проявлять эмоции и имеет обширные знания в различных областях, таких как наука, история, кино и телевидение.
Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ
Проект музея стекла, разработанный совместно с использованием искусственного интеллекта, представляет собой уникальный символ экологического сознания и устойчивого развития.
Врач Ермакова выделила продукты для замедления старения
Гастроэнтеролог Светлана Ермакова выделила ряд продуктов, которые благоприятно влияют на организм, замедляя процесс старения и предотвращая развитие заболеваний.
Специалисты выделили добавку в соли, которая в горячем блюде может превратиться в яд
Поваренная соль, кажущаяся безобидным продуктом, может содержать опасные пищевые добавки, например, ферроцианид калия (Е536), который применяется для улучшения внешнего вида и продолжительности хранения.