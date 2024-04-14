Кардиолог Полина Концедайло подчеркивает важность правильного измерения артериального давления (АД), чтобы получить достоверные показания. В своих рекомендациях она отмечает несколько ключевых моментов:

Состояние пациента

Измерение давления лучше всего проводить в состоянии спокойствия и расслабления, исключив физические нагрузки, курение и употребление кофеина за 30 минут до процедуры.

Положение тела

Пациент должен сидеть с опорой для спины, предплечье должно лежать на столе на уровне сердца. Не рекомендуется скрещивать ноги, наклоняться вперед или разговаривать во время измерения.

Правильное использование тонометра

Манжета должна соответствовать объему плеча и быть правильно размещена. Наложение манжеты поверх одежды может исказить результаты.

Интервалы и повторное измерение

Измерение АД следует проводить трижды с интервалом около двух минут. Показатель берется как среднее арифметическое двух последних замеров.

Важные моменты

Необходимо помнить о том, что измерение с полным мочевым пузырем или в неподходящем положении тела может дать недостоверные результаты.

Кардиолог подчеркивает, что соблюдение всех этих рекомендаций способствует получению более точных данных об артериальном давлении, что важно для диагностики и контроля сердечно-сосудистого здоровья, сообщает МедикФорум.