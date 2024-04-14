Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 13.04.2024 : 93,4419
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 13.04.2024 : 99,7264
Кардиолог Концедайло сообщила: не стоит измерять давление с полным мочевым пузырем
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:27

Кардиолог Концедайло сообщила: не стоит измерять давление с полным мочевым пузырем

Кардиолог Полина Концедайло подчеркивает важность правильного измерения артериального давления (АД), чтобы получить достоверные показания. В своих рекомендациях она отмечает несколько ключевых моментов:

Состояние пациента

Измерение давления лучше всего проводить в состоянии спокойствия и расслабления, исключив физические нагрузки, курение и употребление кофеина за 30 минут до процедуры.

Положение тела

Пациент должен сидеть с опорой для спины, предплечье должно лежать на столе на уровне сердца. Не рекомендуется скрещивать ноги, наклоняться вперед или разговаривать во время измерения.

Правильное использование тонометра

Манжета должна соответствовать объему плеча и быть правильно размещена. Наложение манжеты поверх одежды может исказить результаты.

Интервалы и повторное измерение

Измерение АД следует проводить трижды с интервалом около двух минут. Показатель берется как среднее арифметическое двух последних замеров.

Важные моменты

Необходимо помнить о том, что измерение с полным мочевым пузырем или в неподходящем положении тела может дать недостоверные результаты.

Кардиолог подчеркивает, что соблюдение всех этих рекомендаций способствует получению более точных данных об артериальном давлении, что важно для диагностики и контроля сердечно-сосудистого здоровья, сообщает МедикФорум.

Мир

Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более

Искусственный интеллект в автомобилях Nio теперь обладает более "человечными" характеристиками

Новый модуль Nomi GPT в автомобилях Nio представляет значительное усовершенствование в области искусственного интеллекта. Искусственный помощник, обладающий именем Nomi, теперь обладает более "человечными" характеристиками, способен проявлять эмоции и имеет обширные знания в различных областях, таких как наука, история, кино и телевидение.

Читать полностью
Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ

Архитектурная команда представила проект музея стекла, созданный при участии ИИ

Проект музея стекла, разработанный совместно с использованием искусственного интеллекта, представляет собой уникальный символ экологического сознания и устойчивого развития.

Читать полностью

Общество

Врач Ермакова выделила продукты для замедления старения

Врач Ермакова выделила продукты для замедления старения

Гастроэнтеролог Светлана Ермакова выделила ряд продуктов, которые благоприятно влияют на организм, замедляя процесс старения и предотвращая развитие заболеваний.

Читать полностью
Специалисты выделили добавку в соли, которая в горячем блюде может превратиться в яд

Специалисты выделили добавку в соли, которая в горячем блюде может превратиться в яд

Поваренная соль, кажущаяся безобидным продуктом, может содержать опасные пищевые добавки, например, ферроцианид калия (Е536), который применяется для улучшения внешнего вида и продолжительности хранения.

Читать полностью

Новости