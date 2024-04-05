Врач Надежда Подкорытова, главный врач ИНВИТРО-Урал, обращает внимание на растущую тенденцию развития гипертонии среди молодых людей. Ранее считалось, что гипертония преимущественно возникает у лиц старшего возраста, однако сегодня случаи гипертонии у молодежи становятся все более распространенными.
Указывая на важность регулярного контроля артериального давления даже в молодом возрасте, врач подчеркивает, что высокое давление часто переносится острее у молодых пациентов. Даже незначительное повышение давления может вызвать серьезные симптомы, такие как головная боль, головокружение, учащенное сердцебиение и слабость.
Подкорытова выделяет ряд факторов, способствующих развитию гипертонии в молодом возрасте, включая курение, употребление алкоголя, лишний вес, гормональные изменения и стресс. Она подчеркивает, что стресс часто становится основным провокатором развития артериальной гипертензии и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Одним из опасных аспектов гипертонии является то, что она может протекать без симптомов, что увеличивает риск серьезных осложнений. В связи с этим важно регулярно контролировать артериальное давление и проходить медицинские обследования, сообщает МедикФорум.
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