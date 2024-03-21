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Врач Малышева и кардиолог Гандельман выделили новые показатели нормы артериального давления
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:17

Врач Малышева и кардиолог Гандельман выделили новые показатели нормы артериального давления

В рамках программы "Жить здорово!" врач Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман презентовали новые показатели нормы артериального давления и методы его контроля. Отмечено, что нормальным считается давление от 120/80 мм рт. ст. и ниже, в то время как значения выше 130/80 уже рассматриваются как повышенные.

Увеличение давления может привести к серьезным осложнениям, включая инсульт, который является основным риском. Современные технологии делают контроль давления проще, например, с помощью специальных мобильных приложений.

Важно отказаться от понятия "рабочее давление" и стремиться к идеальным показателям для поддержания здоровья и предотвращения инвалидизации, сообщает Аргументы И Факты.

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