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Австралийские ученые провели исследование влияния калия на давление
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:13

Австралийские ученые провели исследование влияния калия на давление

Австралийские ученые из Института Джорджа провели крупное исследование, результаты которого опубликованы в научном журнале Human Hypertension. Исследование показало, что увеличение употребления калия и снижение уровня натрия в рационе положительно влияют на артериальное давление.

Анализ данных 21 000 человек за длительный период показал, что замена традиционной соли продуктом, обогащенным калием, снижает риск инсульта на 14%, риск основных сердечно-сосудистых заболеваний на 13%, а вероятность преждевременной смерти на 12%.

Продукты, богатые калием, включают в себя бобовые, орехи, овощи, листовую зелень и фрукты. Рекомендуется употреблять их в свежем виде, так как при приготовлении содержание полезных компонентов может снизиться. Ученые отмечают, что идеальным решением будет замена обычной соли на соль, содержащую калий, сообщает Юность Сибири.

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