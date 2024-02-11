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Исследователи выделили упражнение, снижающее кровяное давление быстрее кардио
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:55

Исследователи выделили упражнение, снижающее кровяное давление быстрее кардио

Научные исследования, проведенные учеными из Canterbury Christ Church University и опубликованные на портале BMJ Sports, выявили, что даже небольшая физическая активность оказывает значительное влияние на кровяное давление. Исследование имело цель — определение наиболее эффективных упражнений для снижения кровяного давления в состоянии покоя.

Путем систематического обзора и сетевого метаанализа данных из 270 рандомизированных контролируемых исследований, проведенных с 1990 года по февраль 2023 года, ученые выявили, что различные виды упражнений, такие как аэробные тренировки, тренировки с динамическими отягощениями, высокоинтенсивные интервальные тренировки и изометрические упражнения, способны значительно снизить систолическое и диастолическое артериальное давление.

Наибольшую эффективность в снижении кровяного давления продемонстрировали изометрические упражнения, включая изометрические приседания у стены. Даже короткие периоды упражнений, в том числе всего восемь минут, могут значительно улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы.

Эти результаты подчеркивают важность физической активности как ключевого элемента поддержания здоровья сердца и сосудов и могут способствовать разработке будущих рекомендаций по профилактике и лечению артериальной гипертензии, сообщает Planet Today.

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