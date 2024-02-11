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Ученые из Института Роберта Коха выделили три недооцененных метода снижения кровяного давления
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:20

Ученые из Института Роберта Коха выделили три недооцененных метода снижения кровяного давления

Во-первых, потеря лишнего веса связана со средним снижением артериального давления.

Во-вторых, недостаток сна, особенно в среднем возрасте, повышает риск высокого кровяного давления, поэтому важно спать от 7 до 9 часов в сутки.

В-третьих, снижение уровня стресса имеет ключевое значение, так как эмоциональное напряжение может привести к повышению артериального давления, сообщает Чемпионат.

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