Ученые из Института Роберта Коха выделили три недооцененных метода снижения кровяного давления

Во-первых, потеря лишнего веса связана со средним снижением артериального давления.
Во-вторых, недостаток сна, особенно в среднем возрасте, повышает риск высокого кровяного давления, поэтому важно спать от 7 до 9 часов в сутки.
В-третьих, снижение уровня стресса имеет ключевое значение, так как эмоциональное напряжение может привести к повышению артериального давления, сообщает Чемпионат.
Американские ученые сделали уникальное открытие про металлы
Ученые из Национальной лаборатории "Сандиа" и Техасского университета A&M в США обнаружили, что металлы обладают способностью к самовосстановлению. Исследователи провели эксперимент с платиной и обнаружили, что микроскопические трещины на ее поверхности моментально затягиваются и исчезают.
Немецкие ученые смогли расшифровать загадочную кушанскую письменность после 70 лет исследований
Лингвисты из Universität zu Köln, Германия, после более 70 лет исследований, частично расшифровали загадочную кушанскую письменность, оставленную древней Кушанской империей в Центральной Азии. Опубликованное исследование сообщает о расшифровке примерно 60% текстов на кушанском языке.
Кардиолог Крулев объясняет, что учащенный пульс не всегда указывает на серьезные проблемы с сердцем
Учащенный пульс может быть вызван тревожностью, усталостью или физической нагрузкой.
"RT": эксперт Инга Беляева поделилась своим видением состава и значимости шоколада
Шоколад содержит масло какао, кофеин и теобромин, которые тонизируют организм, снимают усталость и повышают настроение. Он также богат микроэлементами, такими как кальций, фосфор и витамины группы B и РР.