Ученые из Института Роберта Коха выделили три недооцененных метода снижения кровяного давления

Ученые из Национальной лаборатории "Сандиа" и Техасского университета A&M в США обнаружили, что металлы обладают способностью к самовосстановлению. Исследователи провели эксперимент с платиной и обнаружили, что микроскопические трещины на ее поверхности моментально затягиваются и исчезают.