Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.02.2024 : 91,2434
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.02.2024 : 98,2279
Ученые назвали способы эффективного снижения давления при артериальной гипертензии
  1. Главная
  2. Общество
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:52

Ученые назвали способы эффективного снижения давления при артериальной гипертензии

Ученые из Ганноверской медицинской школы подвели итоги исследования, опубликованного в журнале Cardiovascular Research (Cardiovasc Res), о методах снижения давления при артериальной гипертензии. Мета-анализ 24 исследований выявил эффективные подходы к лечению резистентной формы гипертензии.

Отказ от курения признан одним из эффективных методов снижения давления согласно исследованию в Cardiovasc Res. Кроме того, применение препарата Спиронолактона, поддержание здорового веса и регулярные занятия спортом, а также отказ от алкоголя, курения и соли, считаются эффективным комбинированным подходом к снижению давления.

Важным фактором в успешном лечении гипертонии является готовность пациента следовать рекомендациям врача и постоянный присмотр за ним. Изменения в образе жизни, такие как отказ от вредных привычек и поддержание здорового образа жизни, также оказывают существенное влияние на показатели давления.

Хотя применение препарата Спиронолактона может быть эффективным, его использование должно быть согласовано с лечащим врачом из-за потенциальных побочных эффектов, включая изменение электролитного баланса в крови, что может повлиять на сердечную и неврологическую функцию, сообщает Газета.Ру.

Мир

В Германии объявили о том, что экономический рост в стране максимально сократился

В Германии объявили о том, что экономический рост в стране максимально сократился

Глава Минфина страны Линднер объявил о том, что Германия становится беднее.

Читать полностью
Ученые из США впервые обнаружили отпечатки кроны дерева каменноугольного периода

Ученые из США впервые обнаружили отпечатки кроны дерева каменноугольного периода

Открытие было сделано в древнем рифтовом озере в Нью-Брансуике, Канада. Растение, похожее на гигантский ершик, было найдено в иловых отложениях, сохранившись на протяжении 359-347 миллионов лет.

Читать полностью

Общество

Ученые сообщают, что ранний завтрак снижает риск развития диабета

Ученые сообщают, что ранний завтрак снижает риск развития диабета

Исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology, проведенное специалистами из Испании и Франции, обнаружило связь между временем приема пищи и риском развития диабета. Более 100 тысяч добровольцев, преимущественно женщин, участвовали в эксперименте, в течение двух лет заполняя онлайн-анкеты о своем питании.

Читать полностью
Дипломат Воробьева прогнозирует скорое возобновление прямых рейсов между Москвой и Бали

Дипломат Воробьева прогнозирует скорое возобновление прямых рейсов между Москвой и Бали

В интервью РИА Новости Людмила Воробьева подчеркнула, что Бали остается одним из самых популярных мест отдыха для россиян, и количество посещений приближается к уровню до пандемии COVID-19.

Читать полностью

Новости