Ученые из Ганноверской медицинской школы подвели итоги исследования, опубликованного в журнале Cardiovascular Research (Cardiovasc Res), о методах снижения давления при артериальной гипертензии. Мета-анализ 24 исследований выявил эффективные подходы к лечению резистентной формы гипертензии.

Отказ от курения признан одним из эффективных методов снижения давления согласно исследованию в Cardiovasc Res. Кроме того, применение препарата Спиронолактона, поддержание здорового веса и регулярные занятия спортом, а также отказ от алкоголя, курения и соли, считаются эффективным комбинированным подходом к снижению давления.

Важным фактором в успешном лечении гипертонии является готовность пациента следовать рекомендациям врача и постоянный присмотр за ним. Изменения в образе жизни, такие как отказ от вредных привычек и поддержание здорового образа жизни, также оказывают существенное влияние на показатели давления.

Хотя применение препарата Спиронолактона может быть эффективным, его использование должно быть согласовано с лечащим врачом из-за потенциальных побочных эффектов, включая изменение электролитного баланса в крови, что может повлиять на сердечную и неврологическую функцию, сообщает Газета.Ру.