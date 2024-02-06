Ученые назвали способы эффективного снижения давления при артериальной гипертензии

Ученые из Ганноверской медицинской школы подвели итоги исследования, опубликованного в журнале Cardiovascular Research (Cardiovasc Res), о методах снижения давления при артериальной гипертензии. Мета-анализ 24 исследований выявил эффективные подходы к лечению резистентной формы гипертензии.
Отказ от курения признан одним из эффективных методов снижения давления согласно исследованию в Cardiovasc Res. Кроме того, применение препарата Спиронолактона, поддержание здорового веса и регулярные занятия спортом, а также отказ от алкоголя, курения и соли, считаются эффективным комбинированным подходом к снижению давления.
Важным фактором в успешном лечении гипертонии является готовность пациента следовать рекомендациям врача и постоянный присмотр за ним. Изменения в образе жизни, такие как отказ от вредных привычек и поддержание здорового образа жизни, также оказывают существенное влияние на показатели давления.
Хотя применение препарата Спиронолактона может быть эффективным, его использование должно быть согласовано с лечащим врачом из-за потенциальных побочных эффектов, включая изменение электролитного баланса в крови, что может повлиять на сердечную и неврологическую функцию, сообщает Газета.Ру.
В Германии объявили о том, что экономический рост в стране максимально сократился
Глава Минфина страны Линднер объявил о том, что Германия становится беднее.
Ученые из США впервые обнаружили отпечатки кроны дерева каменноугольного периода
Открытие было сделано в древнем рифтовом озере в Нью-Брансуике, Канада. Растение, похожее на гигантский ершик, было найдено в иловых отложениях, сохранившись на протяжении 359-347 миллионов лет.
Ученые сообщают, что ранний завтрак снижает риск развития диабета
Исследование, опубликованное в International Journal of Epidemiology, проведенное специалистами из Испании и Франции, обнаружило связь между временем приема пищи и риском развития диабета. Более 100 тысяч добровольцев, преимущественно женщин, участвовали в эксперименте, в течение двух лет заполняя онлайн-анкеты о своем питании.
Дипломат Воробьева прогнозирует скорое возобновление прямых рейсов между Москвой и Бали
В интервью РИА Новости Людмила Воробьева подчеркнула, что Бали остается одним из самых популярных мест отдыха для россиян, и количество посещений приближается к уровню до пандемии COVID-19.