Эксперт Мосева предложила рекомендации по снижению давления через изменение рациона питания

Эксперт Тамара Мосева из сети пансионатов "Теплые беседы" подчеркнула, что употребление определенных продуктов может помочь снизить давление, улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и предотвратить развитие серьезных заболеваний.
В частности, цитрусовые богаты витамином C, который защищает сосуды, а флавоноиды, содержащиеся в них, помогают разжижать кровь. Кроме того, зеленый чай, свежие овощи, бананы, орехи, семена, ягоды и рыба также рекомендуются для укрепления сердца и сосудов и снижения давления. Важно избегать слишком соленой и жирной пищи для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы, сообщает Газета.Ру.
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