Ученые изучили колебания кровяного давления

Ученые, проведя исследование среди более чем восьми тысяч британцев с высоким кровяным давлением в течение 20 лет, предупредили о потенциально негативных последствиях колебаний верхнего числа на тонометре. Выявлено, что нестабильное кровяное давление становится фактором риска для развития инсульта и инфаркта.

Ученые выделили группы с разными уровнями систолического давления и его изменчивости, выявив, что у людей с более высокой вариабельностью давления риск сердечных заболеваний увеличивается на 16 процентов по сравнению с теми, у кого наблюдается более стабильное давление. Эти результаты были опубликованы в European Heart Journal, сообщает Вечерняя Москва.