Кардиолог Бокерия представила топ-3 основные причины снижения артериального давления

Показатели ниже 90/60 мм рт. ст. считаются низкими, но если человек чувствует себя хорошо, даже небольшое снижение не всегда вызывает беспокойства. Первая причина — резкое изменение положения тела от сидячего или лежачего к вертикальному, особенно у пожилых и малодвигающихся молодых людей. Вторая причина — снижение давления через 1-2 часа после еды, чаще у пожилых людей. Третья причина — нейрогенное снижение давления после длительного стояния, чаще у молодежи и детей, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Запад планирует поставить Киеву свои штурмовики A-10
У экспертов двоякое отношение к подобному решению: журналисты считают, что штурмовики просто будут сбиты и не принесут практической пользы.
Израиль обстрелял убежище ООН, погибло 9 человек
ЦИХАЛ обстрелял убежище ООН в Секторе Газа. Официальные лица ООН утверждают, что здание было чётко обозначено, но Израиль отрицает ответственность. Погибло 9 человек, пострадало 75
Врач Павлюк подчеркнула, что употребление рыбы может значительно снизить риск развития деменции
Врач-диетолог Наталья Павлюк сообщила, что регулярное употребление рыбы и водорослей может значительно снизить риск развития деменции благодаря высокому содержанию в них кислот омега-3.
Профессор Альтштейн рассказал о потенциальных угрозах, которые могут вызвать новую пандемию
По словам профессора Анатолия Альтштейна, человечество не может утверждать, что оно полностью победило все эпидемии, и на данный момент существует еще больше возможностей для возникновения инфекционных заболеваний.