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Кардиолог Бокерия представила топ-3 основные причины снижения артериального давления
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 12:34

Кардиолог Бокерия представила топ-3 основные причины снижения артериального давления

Показатели ниже 90/60 мм рт. ст. считаются низкими, но если человек чувствует себя хорошо, даже небольшое снижение не всегда вызывает беспокойства. Первая причина — резкое изменение положения тела от сидячего или лежачего к вертикальному, особенно у пожилых и малодвигающихся молодых людей. Вторая причина — снижение давления через 1-2 часа после еды, чаще у пожилых людей. Третья причина — нейрогенное снижение давления после длительного стояния, чаще у молодежи и детей, сообщает МедЗдрав.Инфо.

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