Кардиолог Бокерия представила топ-3 основные причины снижения артериального давления

Показатели ниже 90/60 мм рт. ст. считаются низкими, но если человек чувствует себя хорошо, даже небольшое снижение не всегда вызывает беспокойства. Первая причина — резкое изменение положения тела от сидячего или лежачего к вертикальному, особенно у пожилых и малодвигающихся молодых людей. Вторая причина — снижение давления через 1-2 часа после еды, чаще у пожилых людей. Третья причина — нейрогенное снижение давления после длительного стояния, чаще у молодежи и детей, сообщает МедЗдрав.Инфо.