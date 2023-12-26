Врач Кабычкин предупредил о влиянии низкого атмосферного давления на самочувствие

Андрей Кабычкин подчеркнул опасность скачков атмосферного давления, особенно для метеозависимых людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, а также болезнями почек. Эксперт объяснил, что нарушение адаптации артериального давления к окружающей среде приводит к метеопатии, проявляющейся дискомфортом, слабостью, вялостью, головными болями и другими симптомами.

Кабычкин предложил методы борьбы с этим состоянием, включая физическую активность, прием витаминов и прогулки на свежем воздухе. Врач подчеркнул важность обращения к медицинской помощи в случае продолжающихся симптомов, чтобы предотвратить возможные осложнения, сообщает РИА Новости.