Президент США Джо Байден оскорбил президента России Владимира Путина во время предвыборного закрытого мероприятия в Сан-Франциско, сообщает РИА "Новости".
"У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта, но экзистенциальной угрозой человечеству являются климатические изменения", — цитирует агентство Джо Байдена.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отреагировал, что такие высказывания официальных лиц США только еще больше сужают окно возможностей для налаживания отношений двух стран.
Ранее глава Белого дома уже не раз высказывался негативно о российском лидере. Так, на вопрос американского журналиста, считает ли Байден Путина "убийцей", президент США ответил "да". Владимир Путин на это отреагировал шуткой: "Кто обзывается, тот сам так называется".
Еще Байден знает такие слова как диктатор, мясник и военный преступник, применительно к нашему главе государства.
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